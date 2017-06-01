Малкин: «Питтсбург» понял, что уже финал Кубка Стэнли и надо начинать играть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-0).

«Первые два периода были очень напряжёнными, была равная игра. „Нэшвилл“, может быть, нас перебросал, но мы неплохо играли. Большинство провалили полностью, оно должно работать лучше. В финале Кубка Стэнли каждая мелочь решает, мы должны были хотя бы один гол в большинстве забивать. А так хорошая игра, лучше, чем первая, но мы можем прибавлять. Мы должны весь матч играть, как третий период, тогда больше шансов будет на победу.

Поменяли чуть-чуть звенья, посмотрели видео с ошибками. Сегодня больше бросали по воротам, шли на добивание. Когда целый период не бросаешь, очень тяжело выиграть. Нам повезло в прошлой игре, но каждый раз так не будет везти. Всё зависит от нас, надо брать игру в свои руки, владеть инициативой, обыгрывать, лезть на ворота. После первого матча сделали выводы, поняли, что уже финал Кубка Стэнли и надо начинать играть. В первом матче могло быть волнение, не надо по нему судить о нашей команде. Сегодня выходили уже с другим настроем. За счёт удачи тяжело выигрывать, надо это делать за счёт своих действий", — сказал Малкин в эфире телевидения НХЛ.