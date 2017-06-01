Гюнцель установил рекорд НХЛ среди новичков по победным голам в одном плей-офф

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель установил рекорд НХЛ среди новичков по количеству победных голов в одном плей-офф, на его счету пять таких шайб. Кроме того, он вышел на второе место по количеству голов среди новичков НХЛ в одном плей-офф. Во втором матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» форвард отметился двумя шайбами, теперь на его счету 12 голов.

Лучший показатель у Дино Сиссарелли, который в 1981 году отметился 14 голами. Третье место занимают Джереми Рёник и Брэд Маршан, забившие по 11 шайб в 1990 и 2011 годах соответственно. Также Гюнцель стал вторым новичком в истории лиги с победным шайбами в двух подряд матчах финала, повторив достижение Роя Конахера 1939 года.

Малкин разбушевался. Гол, драка и победа в день рождения сына «Питтсбург» одержал вторую победу в финале Кубка Стэнли, а Евгений Малкин почти оформил «хет-трик Горди Хоу».

Видео победного гола Гюнцеля можно посмотреть в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере»