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Малкин: с Суббэном драться не хотел, а победа – это подарок сыну

1 июня 2017, четверг. 09:23. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-0) и драку с защитником «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэном.

«Плохая драка вышла, я вообще не хотел драться с Суббэном. Экхольм ударил меня после свистка, а Суббэн подлетел, и мы просто держали друг друга около минуты. Мне нравится Суббэн, он хороший игрок. Он спросил: «Хочешь подраться?», но мне было всё равно. Эмоции зашкаливали. Я уже забыл этот момент и готовлюсь к следующему матчу. Что касается Гюнцеля, то он играет просто удивительно. Иногда его не видно, но он оказывается в нужное время в нужном месте. Мы забили в первой же смене третьего периода. У нас было больше желания. Когда мы играем в свой хоккей, нас не остановить. Что значит для меня победа в день рождения сына? Это небольшой подарок Никите. Я думал об этом перед матчем», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Последним хоккеистом, который в одном матче финальной серии смог забить гол и получить большой штраф за драку, был сам Малкин, отличившийся аналогичным образом восемь лет назад.

Малкин попытался подраться с Суббэном во время коммерческой паузы
Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Пи Кей Суббэн
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