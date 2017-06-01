Салливан: «Питтсбург» верит и не раз доказывал, что умеет забивать

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу во втором матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (4:1, 2-0).

«У нашей команды есть внутренняя вера в то, что мы можем забивать. И ребята это не раз доказывали. Наши парни верят в своё умение забивать, так что нам надо только следить за тем, что если что-то не получается в атаке, мы должны минимизировать шансы соперника.

Будут матчи, когда мы несколько смен подряд не сможем создавать моменты. В это время нам надо продолжать играть правильно", — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.