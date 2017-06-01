Суббэн: слова Малкина мне не понравились. Я немного понимаю по-русски

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал итог второго матча финала Кубка Стэнли (1:4, 0-2) и драку с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

«Я немного понимаю по-русски, так как играл вместе с российскими хоккеистами. Мне не понравилось то, что он сказал. Я сказал кое-что в ответ, после этого мы сцепились. Что случилось, то случилось. Бывает так, что я спрашиваю насчёт драки, соперник соглашается, и мы дерёмся. Это тот самый случай. Увы, мы снова проиграли, оба матча были решены за трёхминутный отрезок. У нас нет разочарования, мы учимся на этих неудачах. Нужно играть полные 60 минут. Мы собираемся выиграть следующий матч и посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Суббэна Sportsnet.