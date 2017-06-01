Мюррей: три быстрые шайбы «Питтсбурга» стали переломным моментом

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-0).

«Во втором перерыве говорили о том, что надо придерживаться плана на игру. Мы делали много хороших вещей, хоть большую часть времени „Нэшвилл“ и владел инициативой. Но мы играли правильно, оставалось только забить и решить исход матча в свою пользу. Мы быстро забросили три шайбы, а могли и четыре, это был переломный момент. В первых двух периодах ребята мне помогали, позволяя бросать в основном с периметра. „Нэшвилл“ любит много бросать и идти на добивания, так что мне надо было контролировать отскоки. Я пытаюсь помочь своей команде в каждой игре.

Дома соперник побежит в атаку, в прошлом году с «Сан-Хосе» было точно так же. Нам надо сдержать их порыв и потом взять игру в свои руки. Нам надо думать о своей игре, а не о сопернике.

У нас особенная команда, горжусь, что я являюсь её частью. Пытаюсь наслаждаться моментом", — сказал Мюррей в эфире Sportsnet.