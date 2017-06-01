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Эллис: усердие у «Нэшвилла» есть, броски есть, а результата нет

1 июня 2017, четверг. 10:47. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1:4, 0-2 в серии).

«Как и в прошлый раз: усердие есть, броски есть, результата нет. Нужно просто лучше реализовывать то, что мы создаём. Конечно, это огорчительно. Мы взобрались на самую главную сцену, играем за кубок, а результата нет. Большую часть сезона и плей-офф, играя так, как мы играем сейчас, мы добивались успеха», — приводятся слова Эллиса на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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