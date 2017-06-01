Йози: если «Нэшвилл» продолжит следовать системе, удача повернётся к нам лицом

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 1:4, общий счёт в серии стал 0-2. Следующие два матча пройдут в Нэшвилле.

«Надо продолжать делать то, во что мы верим. То, что приносило нам плоды раньше. Сегодня мы провели два отличных периода, создали множество моментов. Уверен, что если продолжим следовать нашей системе, удача повернётся к нам лицом», — приводятся слова Йози на официальном сайте НХЛ.