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Йози: если «Нэшвилл» продолжит следовать системе, удача повернётся к нам лицом

1 июня 2017, четверг. 10:52. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 1:4, общий счёт в серии стал 0-2. Следующие два матча пройдут в Нэшвилле.

«Надо продолжать делать то, во что мы верим. То, что приносило нам плоды раньше. Сегодня мы провели два отличных периода, создали множество моментов. Уверен, что если продолжим следовать нашей системе, удача повернётся к нам лицом», — приводятся слова Йози на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Роман Йози
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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