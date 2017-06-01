Дон Черри: «Питтсбург» играет паршиво. Его «тащит» один Мюррей

Известный телеведущий канадского телеканала Sportsnet Дон Черри раскритиковал игру «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли.

«Если я правильно понимаю, «Питтсбург» выглядит очень паршиво. Знаете, на кого они похожи сейчас? На команду, у которой не осталось бензина в баке. Единственная причина, по которой «пингвины» держатся на плаву, — это вратарь Мэтт Мюррей, который снова их выручает. Я не понимаю их тактики. Кессел всё время держит шайбу, хотя он игрок завершающего эпизода, финального броска. Есть же и Малкин, и Кросби, настоящие волшебники, а шайба почему-то всё время находится у Кессела. Это не имеет никакого смысла. Я разочарован в «Питтсбурге» и том, как он играет», — сказал Черри в первом перерыве второго матча финала.

В стартовом периоде второго матча Мэтт Мюррей отразил 17 бросков из 18, а в первой встрече финала «Питтсбург» на отрезке в 37 минут не мог нанести ни одного броска в створ.