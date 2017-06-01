Куниц: Гюнцель и Мюррей лучше всего проявляют себя в важных матчах

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-0).

«Мы всё ещё позволяем „Нэшвиллу“ создавать слишком много моментов. Мы реализовали свои моменты, но нельзя надеяться, что эффективность наших бросков всегда будет на уровне 20 процентов. Нам надо усложнить сопернику жизнь, лучше играть во всех зонах, меньше времени проводить в обороне.

Гюнцель — игрок важных матчей. С самого первого дня в команде он забивал важные голы. Это бесстрашный парень, который не боится идти под ворота, а шайба всегда его находит. Он любит забивать голы, здорово наблюдать за этим. Надеюсь, мы одержим ещё две победы.

Без Гюнцеля и Мюррея мы бы не выиграли этот матч. Мэтт нас спасал, сделал несколько важных сейвов в конце первого периода. Он тоже лучше всего проявляет себя в решающих матчах", — сказал Куниц в эфире Sportsnet.