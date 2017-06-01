Кросби: Гюнцеля не остановить, он продолжает забивать за «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (4:1, 2-0) прокомментировал игру Джейка Гюнцеля, который отметился дублем.

«Этого парня не остановить, он продолжает отправлять шайбы в сетку ворот соперника. У него был отрезок в плей-офф, когда он не мог отличиться, но Джейк продолжал всё делать правильно, создавать моменты, и его усилия в итоге вознаграждаются. Его первый гол был очень нужен команде, а вторая шайба в самом начале третьего периода стала колоссальным фактором в нашей победе», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.