Нападающий «Далласа» Сегин оправится от травмы к началу нового сезона

Восстановление нападающего «Даллас Старз» Тайлера Сегина, который 26 апреля перенёс операцию на правом плече, идёт по расписанию. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Нилл.

«Всё идет хорошо. Ему уже сняли повязку, так что через три-четыре недели он сможет возобновить тренировки. Планируется, что к тренировочному лагерю он будет готов», — приводятся слова Нилла на официальном сайте НХЛ.

С 72 (26+46) очками в 82 матчах 25-летний Сегин стал лучшим бомбардиром «Далласа» в этом сезоне. «Старз» заняли шестое место в Тихоокеанском дивизионе, не вышли в плей-офф и расстались с тренером Линди Раффом. 12 апреля на его место был назначен Кен Хичкок.