«Авангард» планирует обучать китайских детей в своей хоккейной академии

В мае делегация ХК «Авангард» побывала в Пекине на спортивном форуме «Россия — Китай», в рамках которого презентовала китайским коллегам хоккейную академию «Авангард». Президент клуба Владимир Шалаев рассказал о планах сотрудничества с китайскими партнёрами.

«Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке. Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнёрами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.

В планах «Авангарда» после ввода в эксплуатацию хоккейной академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также «ястребы» намерены запустить радиопередачу на китайском языке.