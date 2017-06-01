Фишер: «Нэшвилл» должен придумать, как пробить Мюррея

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» во втором матче финала Кубка Стэнли и игру вратаря соперника Мэтта Мюррея, который со старта серии отразил 60 бросков из 64. Второй матч «хищники» проиграли со счётом 1:4 (0-2 в серии).

«Мы больше обеспокоены тем, как развивается серия, чем игрой Мюррея. Нам надо лучше действовать в обороне и найти способы пробить Мюррея. Без сомнения, он не раз спасал свою команду, но нам надо придумать, как забить ему. Вот что важно», — цитирует Фишера TSN.