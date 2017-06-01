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Сергей Зиновьев встретился с ветеранами и болельщиками «Металлурга» Нк

1 июня 2017, четверг. 12:57. Хоккей

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев провёл встречу с ветеранами и болельщиками клуба, рассказав о текущем положении дел в команде, которую исключили из КХЛ. Стало известно, что «Кузня» рассматривает вариант возвращения к старому дизайну формы, кроме того, на арене скоро должны установить новый видеокуб.

«Очень рад, что такая встреча состоялась, был хороший конструктивный диалог. Людей интересует состояние дел клуба, его развитие. Мы обсуждали ряд острых моментов, потому что последние события всколыхнули болельщиков и граждан, которые радеют за хоккей в области. Это больно ударило по хоккейной общественности и не прошло незамеченным. Клуб открыт, будем устраивать такие встречи с интервалом в один-два месяца. Будем говорить, что, как и почему происходит в клубе. Общественность должна знать, что происходит, закрываться сейчас будет некрасиво», — сказал Зиновьев в эфире клубного телевидения.

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Видеосюжет можно посмотреть в официальном аккаунте «Металлурга» в YouTube

Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Нк Сергей Зиновьев
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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