Чиарелли: прогресс «Эдмонтона» в этом сезоне превысил мои ожидания

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли поделился мнением о результатах команды в сезоне-2016/17. «Нефтяники» заняли четвёртое место в Западной конференции в регулярном чемпионате, попав в плей-офф впервые с 2006 года, и дошли до второго раунда, где проиграли «Анахайм Дакс».

«Я бы приятно удивился, если бы мне сказали год назад, как мы проведём этот сезон. Я рассчитывал на прогресс, но он превысил мои ожидания. Теперь планка для нас стала выше, это новое испытание. Появились первые плоды нашего труда, надо наращивать работу», — сказал Чиарелли в эфире TSN.