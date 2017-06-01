Коул: Мюррей фантастически играет, его уверенность заряжает «Питтсбург»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Иан Коул прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-0).

«Мюррей играл фантастически, оказывая на нас успокаивающее воздействие. Его ничто не выбивает из колеи. Если он пропускает, то продолжает показывать такую же игру, что и до этого. Вратарям это нелегко даётся, особенно таким молодым, как он. Но он не по годам зрелый игрок, и остальные ребята заряжаются его спокойствием и уверенностью», — приводятся слова Коула на официальном сайте клуба.