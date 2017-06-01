Ревай: я бы не стал играть в «Словане», позор, что клуб задерживает зарплаты

Словацкий нападающий, бронзовый призёр МЧМ-2015 Мартин Ревай сказал, что не стал бы выступать в «Словане», потому что клуб задерживает игрокам зарплату.

«Я бы не стал играть в „Словане“ после того, что читал и слышал от знакомых ребят об их долгах по зарплате. Это позор. Клубу надо что-то с этим делать или вообще не выступать в КХЛ», — цитирует Ревая Hokej.cz.

Ревай в 2016 году подписал контракт с «Монреаль Канадиенс», однако пропустил весь сезон из-за проблем с сердцем. В КХЛ права на него принадлежат «Словану».