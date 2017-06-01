Американец с китайскими корнями Кейн перешёл из чешской лиги в «Куньлунь»

Американский нападающий с китайскими корнями Кори Кейн пополнил состав «Куньлунь Ред Стар», подписав двусторонний контракт на два года. Об этом сообщает Нokej.cz.

26-летний Кейн провёл сезон-2016/17 в чешской Экстралиге, выступая в составе «Оцеларжи». Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, набрав 19 (10+9) баллов за результативность. В шести играх плей-офф нападающий отметился тремя шайбами и одной голевой передачей. У него также есть опыт выступления в Северной Америке, с 2013 по 2016 год форвард играл в АХЛ за «Провиденс» и «Техас».