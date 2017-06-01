Патрик Зиман будет назначен новым генеральным менеджером «Слована»

Представители мажоритарного акционера «Слована» после длившегося несколько месяцев выборного процесса определились с новым председателем совета директоров и генеральным менеджером клуба.

Им станет Патрик Зиман — глава совета директоров акционерной компании Fun Media Group, генеральный менеджер Fun Rádio и президент Ассоциации независимых радио- и телекомпаний Словакии. Зиман вступит в свою должность 1 июля, официально он будет представлен на пресс-конференции в конце июня.

Предыдущий председатель совета директоров «Слована» Марош Крайчи, занимавший эту должность 17 лет, покинул её 30 апреля 2017 года.