Тимченко: расширение КХЛ на восток связано с коммерческими перспективами

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко сообщил, что расширение КХЛ на восток связано с коммерческими перспективами.

«На восток мы расширяемся в первую очередь потому, что видим в том числе и коммерческие перспективы. Мы также готовы принимать западные хоккейные страны, чтобы усиливать уровень хоккея в Европе. Это может быть Германия, Англия, Швейцария, которая теперь хоккейная страна. Мы не против Швеции. Мы открыты. Если в Лондоне появится клуб со своим финансированием, который хочет играть в лиге, мы с удовольствием его возьмём.

С сезона-2017/18 в МХЛ также будет выступать китайский клуб. И я думаю, что ещё через год мы будем, возможно, иметь совместную лигу. Мы сейчас работаем над этим с представителями КНР», — цитирует Тимченко Rambler News Service.