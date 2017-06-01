Кареев: надеюсь, что однажды Новокузнецк снова будет представлен в КХЛ

Бывший голкипер новокузнецкого «Металлурга» Андрей Кареев прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев», откуда в обратном направлении проследует его коллега по амплуа Андрей Литвинов.

«Хотел бы сказать спасибо «Металлургу», что в сложившейся ситуации клуб поступил правильно. Выражаю огромную благодарность всем преданным болельщикам, которые, несмотря на результаты, поддерживали команду и меня в частности! Я очень ценю всё то, что для меня было сделано за эти годы в Новокузнецке. Мне жаль покидать команду и город, но так складываются обстоятельства. Желаю «Металлургу» удачи и успехов в новом сезоне. Надеюсь, что однажды Новокузнецк снова будет представлен своей командой в Континентальной хоккейной лиге», — приводит слова Кареева официальный сайт «Металлурга».