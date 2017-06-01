Торнтон назначен вице-президентом «Флориды» по коммерческой деятельности

Глава «Флорида Пантерз» Мэттью Колдуэлл объявил, что пост вице-президента по коммерческой деятельности займёт бывший нападающий команды Шон Торнтон, завершивший спортивную карьеру в 2017 году.

«Рабочая этика Шона, его энтузиазм и любовь к «Флориде» не имеют равных. Мы рады поприветствовать его в руководстве клуба и уверены, что он будет демонстрировать тот же уровень профессионализма, опыта и лидерские качества в бизнесе, какие демонстрировал в раздевалке команды», — приводит слова Колдуэлла официальный сайт «Флориды».

Торнтон выступал в составе «Пантерз» с 2014 по 2017 год и провёл за эту команду 146 матчей, в которых забил 4 гола, отдал 10 результативных передач.