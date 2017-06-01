Тихонов: третий хочется! Теперь нужен третий кубок

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился эмоциями от официального чествования команды в Санкт-Петербурге в честь победы в Кубке Гагарина — 2017, а также отметил, что в будущем постарается завоевать ещё один трофей, который станет для Виктора уже третьим.

«Всегда приятно знать, что остаёшься в такой команде, в таком городе и при такой поддержке. Что хочется сказать после официального чествования? Третий хочется! Теперь нужен третий кубок. Что было самым ярким в течение сезона? Наверно, день празднования — видеть, как город поддерживает свою команду, чувствовать эту энергетику. Сегодня реально весь город пришёл поддержать нас, и я рад, что мы смогли отпраздновать все вместе. Болельщикам хочется сказать огромное спасибо за то, что были с нами от начала и до конца. Это на самом деле счастье, по-другому не опишешь», — приводит слова Тихонова пресс-служба СКА.