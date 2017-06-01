Никитин: ЦСКА заинтересован в услугах Орлова и Любимова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что команде необходимо усилиться двумя защитниками и голкипером, а также отметил, что хотел бы пригласить защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и нападающего «Филадельфия Флайерз» Романа Любимова.

«По укреплению состава уже был разговор с руководством клуба. Нужны два опытных защитника, поигравших на высоком уровне. Надо усиливать вратарскую позицию. Сейчас отталкиваемся от того, что имеем. Орлов? Конечно, нужен. Всё, что я могу сказать, — я хотел бы его видеть в команде. Любимов? Тоже нужен», — приводит слова Никитина «Спорт FM».