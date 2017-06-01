Чернышенко: развивать детский спорт — прерогатива Минспорта и ФХР

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал недавнюю информацию о том, что лига к сезону-2022/23 может выделять до 5 млрд рублей на развитие хоккея.

«Новая стратегия Лиги предполагает значительное сокращение финансирования клубов из бюджетов городов, регионов и компаний с государственным участием. По оценкам экспертов и специалистов лиги, ежегодный объём сэкономленных регионами средств может достигать 5 млн рублей к 2023 году. У вышеперечисленных субъектов появится возможность перераспределить эти расходы на другие нужды, в том числе на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку социальных программ.

Не совсем корректно говорить, что КХЛ займётся развитием детского спорта и хоккейной инфраструктуры, так как это прерогатива Минспорта и Федерации хоккея России. Лига может лишь способствовать этому. Как я уже говорил ранее, 60 млн рублей из стабилизационного фонда КХЛ будет передаваться ФХР ежегодно на финансирование детско-юношеского спорта в соответствии с целевой программой, которую должен будет утвердить совет директоров КХЛ», — приводит слова Чернышенко пресс-служба лиги.