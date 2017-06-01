Белоусов продлил контракт с «Ладой» на один сезон

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов продлил контракт с тольяттинской командой на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний Белоусов стал третьим по результативности в «Ладе»: в 56 матчах он набрал 32 очка (11+21), а также отбыл 47 минут штрафа при показателе полезности "-19". Всего за три сезона в «Ладе» Георгий, выступающий там с 2014 года, провёл в Континентальной хоккейной лиге 154 матча, набрав 76 очков (28+48), а также получил 91 минуту штрафа. Ранее в карьере Белоусову приходилось выступать и в ВХЛ.