Стадион в Башкортостане был назван в честь Сергея Наильевича Гимаева

Ледовая арена в башкирском городе Туймазы была названа в честь известного хоккеиста, тренера и аналитика Сергея Гимаева. «Теперь на хоккейной карте России есть дворец имени Сергея Наильевича Гимаева. В городе Туймазы, на родине его папы!» — написал в своём «твиттере» телекомментатор Денис Казанский. Ранее этот стадион, построенный в 2013 году и вмещающий около 1000 зрителей, назывался «Туймазы-Арена».

Отец Гимаева Наиль Зямгутдинович родился в деревне Какрыбашево Туймазинского района Башкирской АССР и по профессии был военным лётчиком. Сергей Гимаев скоропостижно скончался 18 марта 2017 года от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов.