Махренский: сборной Беларуси вредит, что белорусов считают в КХЛ легионерами

Хоккейный агент Вячеслав Махренский отметил, что статус легионеров, который имеют белорусские игроки в КХЛ, очень вредит сборной Беларуси по хоккею.

«Да, богатые клубы в КХЛ платят игрокам слишком большие деньги и создают у спортсменов завышенные зарплатные ожидания. Хотя в итоге в хоккей играют не деньги. Питеру ведь с его возможностями всё равно долгое время не удавалось стать чемпионом. А у Минска вообще хорошие стартовые позиции. Вы — Европа. К вам, как и в Ригу, с удовольствием едут Эллисон, Клинкхаммер, Скривенс, которые деньгам предпочтут спокойствие и уют. Чего тогда жаловаться? Это всё оправдание для тех, кто не добился результата в управлении клубом.

Минск в минувшем сезоне вполне мог рассчитывать на большее, чтобы все были довольны — в том числе главный болельщик. А вот сборная — другая история. Ей очень вредит, что белорусов считают в КХЛ легионерами. Президент ваш лучше бы этот вопрос раз и навсегда решил — он может. Потому что всё остальное, необходимое для развития хоккея, страна имеет. Я сейчас работаю с Сашей Матерухиным и Пашей Воробьём. И по Воробью вижу — талантливые ребята имеются. Нужны только взрослая помощь и возможность играть на высоком уровне», — приводит слова Махренского «Прессбол».