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Форвард Кайл Чипчура пополнил состав «Куньлуня»

1 июня 2017, четверг. 20:54. Хоккей

31-летний центральный нападающий Кайл Чипчура продолжит карьеру в «Куньлуне». С канадцем заключено однолетнее соглашение.

«Кайл Чипчура подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В прошлом сезоне в составе «Слована» Чипчура отыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал себе в актив 29 очков по системе «гол+пас» (13+16), отбыл 50 минут штрафного времени. В «Слован» Кайл перебрался в 2016 году из «Аризона Койотс», за который выступал в течение двух сезонов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Слован
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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