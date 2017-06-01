Мезин: в «Динамо» пока не определились даже с количеством легионеров

Тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Мезин прокомментировал ситуацию в минском «Динамо», где пока до сих пор не определились с лимитом на легионеров.

«Сейчас придут новые умные люди и начнут: «Всё это фигня — надо не так, а вот так». И понеслось заново. Сколько раз уже это проходили. Прояснить ситуацию с тренерским штабом? Ох, кто бы мне прояснил… В клубе я уже уволен по истечении срока контракта. В федерации пока не говорят чего-то определённого. Так понял по косвенным признакам, что в «Динамо» пока оставляют только Вудкрофта. Даже с числом легионеров полной определённости нет. И это когда состав уже должен быть сформирован как минимум на 70%.

В вопросе лимита на иностранцев я ратую за определённость. В том числе и в фундаментальном вопросе, что всё-таки «Динамо» такое — базовый клуб сборной или самостоятельный зрелищный проект. В зависимости от ответа формула давно выведена: если первое — легионеров должна быть одна пятёрка. Если второе — две. Четырьмя только своими пятёрками чего-то пристойного не добьёмся точно. В обороне дела ещё так-сяк: в последнее время воспитали группу если не топов, то нормальных добротных молодых защитников. И тех, кто уже в клубе, и тех, кто на подходе. Тот же Воробей производит действительно неплохое впечатление для своих лет. А с вратарями ещё сложнее», — приводит слова Мезина «Прессбол».