Суббэн: даже не обсуждается, что «Нэшвилл» выиграет следующий матч

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн выразил уверенность, что его команда одержит победу над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, который состоится 4 июня в Нэшвилле.

«Сейчас я даже ещё более уверен, после того, как я отдохнул этой ночью. Даже не обсуждается, что мы выиграем следующий матч», — приводит слова Суббэна канадский обозреватель Шон Маккензи в своём «твиттере».

В первых двух встречах серии, которые проходили в Питтсбурге, местная команда одержала победы.