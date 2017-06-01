Тренер «Нэшвилла» отказался обсуждать изменения в составе на 3-й матч финала НХЛ

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт не стал комментировать возможные изменения в составе на третий матч финальной серии Кубка Стэнли, который состоится в Нэшвилле 4 июня, а в частности возможный выход в стартовом составе голкипера Юусе Сароса, который во второй встрече вышел на замену Пекке Ринне на 44-й минуте при счёте 4:1 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

На вопрос журналистов о стартовой пятёрке на третий матч Лавиолетт заявил, что голкиперы его команды сами знают, кто будет играть, сообщает AP News.