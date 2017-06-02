Епанчинцев: задачу выхода в плей-офф нужно ставить перед «Спартаком» уже сейчас

Новый главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев отметил, что его команда постарается пробиться в плей-офф КХЛ уже в следующем сезоне, а в дальнейшем приложит все усилия, чтобы поближе подобраться к лидерам.

«Можно ли ожидать появления «Спартака» в плей-офф КХЛ в ближайшие пару сезонов? Такие задачи можно и нужно ставить уже на этот сезон. Ну а дальше есть надежда, что новая стратегия КХЛ на постепенное снижение потолка зарплат к 2021 году позволит клубам с такими возможностями, как у «Спартака», стать ещё более конкурентоспособными. Должно быть равенство возможностей между клубами. Понятно, что всегда были, есть и будут команды с более высокими бюджетами, но определённое выравнивание нужно, чтобы и середнячки смогли приблизиться к лидирующим позициям», — приводят слова Епанчинцева «Известия».