Чешский нападающий Томаш Хика стал третьим игроком «Лас Вегас Голден Найтс»

«Лас Вегас Голден Найтс» объявил о подписании однолетнего контракта с чешским форвардом Томашем Хикой. Это третий игрок, приглашённый «Лас Вегасом» — после Рида Дюка и Вадима Шипачёва.

24-летний хоккеист был в 2012 году задрафтован «Лос-Анджелес Кингз» в шестом раунде, однако так и не подписал контракта с клубом. Последние три сезона Хика провёл, выступая в чемпионате Чехии, где набрал 78 очков в составе «Млады».

Для «Лас-Вегаса» следующий сезон станет дебютным в НХЛ. 22 июня будет проведён драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги.