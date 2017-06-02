Шеро: насколько мне известно, Ковальчук по-прежнему выбирает команду НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал возможность возвращения нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ. Шеро отметил, что ситуацией целиком управляет сам хоккеист, и, насколько известно самому Шеро, Ковальчук по-прежнему определяется с возможными вариантами.

«Насколько мне известно, ничего не изменилось. Ковальчук сам управляет ситуацией и сам ведёт переговоры с командами, в которых хочет играть. Я не буду связываться с другими командами, так как это трата моего времени. Он сам скажет нам, где хочет играть, а затем, если всё получится и если это будут не „Дэвилз“, то я посмотрю, насколько это выгодно нам. Если он завтра захочет остаться в России — о'кей, но кто знает? Это его выбор. Сейчас, согласно его агенту ничего не поменялось, он хочет продолжить карьеру в НХЛ», — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.

Ковальчук в 2013 году завершил карьеру в лиге, права на россиянина принадлежат «дьяволам».