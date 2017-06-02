А. Юдин: «Кузня» — команда-невидимка, казнь назревала

Известный хоккеист и тренер, бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал появление рейтинга клубов КХЛ и исключение «Кузни» из лиги.

КХЛ обнародовала рейтинг оценки клубов. «Амур», «Югра» и «Лада» — аутсайдеры

«Всё очевидно с первой и последней позицией. Лидерство СКА бесспорно — и по результату, и по зрительскому интересу, и по маркетингу Санкт-Петербург действительно первый. Не вызывает никаких сомнений и последнее место Новокузнецка. Все последние сезоны «Металлург» — команда-невидимка, которая играла при полупустых трибунах и никого не интересовала — ни в России, ни в регионе. Казнь назревала.

С большим уважением отношусь к Сергею Зиновьеву как к хоккеисту, но считаю, что менеджеры «Металлурга» сами сделали всё возможное, чтобы потерять место в КХЛ. Даже если в клубе есть проблемы с деньгами, можно придумать множество ходов для раскрутки. Последней ошибкой стал ход с приглашением тренерского штаба с Украины. Вадим Шахрайчук — крепкий парень, в своё время его, как и других крепких парней, я гонял по российским хоккейным площадкам. Но как при наличии проверенных российских специалистов выбор был сделан в пользу случайных людей — для меня загадка. В этом плане грамотно сработали в «Югре». Там назначение штаба Захаркина состоялось очень вовремя, было воспринято в России на ура.

Новокузнецк — отличный хоккейный регион. Мне очень нравилось там играть — болельщики во «Дворце спорта металлургов» великолепно понимали хоккей. Знаю, как в таких клубах — с большим количеством юниоров и небольшим количеством денег — работать. Талантливой молодёжи нужно сначала объяснить, затем — показать и, если потребуется, заставить. Клуб обязан справиться с этой задачей. Если не получится, то стучать касками и топать ногами шахтёры будут уже в клубном офисе.

Свой Новокузнецк вырисовывается и на Западе КХЛ. Речь о практически родной для меня «Северстали», которая все последние годы играет при полупустых трибунах и даже не претендует на плей-офф. Боюсь, что и зашевелятся там только после того, как их уберут в новокузнецком стиле», — цитирует Юдина Russia-Hockey.