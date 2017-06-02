«Флорида» может пригласить Пронгера на должность в штабе управленцев

«Флорида Пантерз» ведёт переговоры с известным хоккеистом Крисом Пронгером о его вхождении в управленческий штаб клуба. Об этом информирует инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В последнее время Пронгер работал в департаменте безопасности игроков. Ранее он выражал заинтересованность в возможности сделать карьеру в хоккейном менеджменте.

Срок последнего контракта Пронгера, находившийся в платёжной ведомости «Аризоны Койотс», истекает в конце июня. На лёд в качестве игрока в последний раз Пронгер выходил в составе «Филадельфии Флайерз».