Все 9 ограниченно свободных агентов «Динамо» Мн не приняли предложения

31 мая подошёл к концу период, в течение которого игроки клубов КХЛ, имевшие статус ограниченно свободных агентов (ОСА), могли принимать контрактные предложения других клубов. Все девять хоккеистов минского «Динамо» не приняли квалификационные предложения и не предоставили контрактного предложения другого клуба.

В числе ограниченно свободных агентов следующие хоккеисты:

вратарь: Михаил Карнаухов;

защитники: Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Илья Шинкевич;

форварды: Дмитрий Амброжейчик, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Аарон Палушай.