«Баффало» провёл переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе»

«Баффало Сэйбрз» провёл переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Бобом Бугнером. Об этом информирует инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Клуб ведёт поиски главного тренера.

46-летний специалист работал в системе «Шаркс» два последних сезона. Также он является владельцем и президентом клуба юниорской лиги Онтарио «Виндзор».

Прошлым летом он назывался в качестве одного из кандидатов на должность главного тренера «Колорадо Эвеланш» после ухода Патрика Руа. Бугнером также интересуется «Флорида Пантерз».