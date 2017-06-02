В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях

1 июня в офис московского «Динамо» прибыла следственная группа. Представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации. Эти следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Фёдорова С.А.

В своём письме на имя министра внутренних дел РФ Сергей Алексеевич указывает, что, по имеющейся у него информации, один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Между хоккейным клубом «Динамо» и Центральным советом ВФСО «Динамо» отношения сейчас достаточно напряжённые, и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя.

Руководство «Динамо» предоставило все необходимые документы следственной группе.