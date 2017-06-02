Пол Маклин покинул тренерский штаб «Анахайма» по истечении контракта

Пол Маклин покинул тренерский штаб «Анахайм Дакс». Причина — истечение срока контракта. 59-летний специалист работал в «Дакс» последние два сезона. В 2016 году он рассматривался как возможный кандидат на пост главного тренера после отставки Брюса Будро.

Маклин уже занимал в «Анахайме» аналогичную должность с 2002 по 2004 год, после чего работал в «Детройт Ред Уингз» и «Оттаве Сенаторз». В 2011 году Маклин был назначен главным тренером «сенаторов», дважды выводил команду в плей-офф, а в 2013-м стал лучшим тренером сезона НХЛ, выиграв «Джек Адамс Эворд».