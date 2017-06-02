Кто из новых легионеров КХЛ ярче всех проявит себя в сезоне-2017/18?

В Континентальной хоккейной лиге появилось сразу несколько новых легионеров из различных стран. Кто из них, по-вашему мнению, ярче всех проявит себя в сезоне-2017/18? «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе.

Предлагаются следующие варианты ответа:

— Давид Рундблад (СКА);

— Войтех Мозик («Витязь»);

— Симон Энеруд (ХК «Сочи»);

— Ник Шаус («Металлург» Магнитогорск);

— Деннис Эверберг («Авангард»);

— Юхан Сундстрём («Авангард»);

— Линден Вей («Барыс»);

— Доминик Кубалик («Салават Юлаев»);

— Александр Бергстрём («Сибирь»).

Также проголосовать можно по ссылке