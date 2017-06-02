Кто из новых легионеров КХЛ ярче всех проявит себя в сезоне-2017/18?

В Континентальной хоккейной лиге появилось сразу несколько новых легионеров из различных стран. Кто из них, по-вашему мнению, ярче всех проявит себя в сезоне-2017/18? «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе.
Предлагаются следующие варианты ответа:
— Давид Рундблад (СКА);
— Войтех Мозик («Витязь»);
— Симон Энеруд (ХК «Сочи»);
— Ник Шаус («Металлург» Магнитогорск);
— Деннис Эверберг («Авангард»);
— Юхан Сундстрём («Авангард»);
— Линден Вей («Барыс»);
— Доминик Кубалик («Салават Юлаев»);
— Александр Бергстрём («Сибирь»).
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