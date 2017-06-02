«Торонто» не предложил контракт Коростелёву, и он может стать свободным агентом

«Торонто Мэйпл Лифс» не стал предлагать контракт форварду Никите Коростелёву и утратил права на 20-летнего нападающего. Хоккеист был выбран «Лифс» на драфте-2015 в седьмом раунде под общим 185-м номером.

20-летний нападающий может быть задрафтован повторно. В том случае если он не будет выбран, то сможет подписать контракт с любой командой в качестве свободного агента.

Сезон-2016/17 Коростелёв провёл в OHL, где выступал за «Сарнию» и «Питерборо», в которых провёл 55 матчей и набрал 64 (29+35) очка. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 12 матчах.