Бадюков: Орлов не враг себе, чтобы возвращаться в Россию, Любимов нужен ЦСКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о возможном возвращении в Россию Дмитрия Орлова и Романа Любимова.

«Уверен, что Орлов подпишет контракт с «Вашингтоном» или другим клубом НХЛ. По крайне мере, думаю, он останется в Америке и правильно сделает. Конечно, для нас будет здорово, если Дмитрий вернётся в Россию, насколько я знаю, работа в этом направлении ведётся. Но Орлов не враг себе, чтобы возвращаться в Россию.

Любимов, скорее всего, вернётся в КХЛ, потому что у него не задался сезон в «Филадельфии». ЦСКА на данный момент он бы больше пригодился. Руководство московских «армейцев» заявляло, что они постараются вернуть Романа и других своих воспитанников», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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