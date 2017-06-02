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Генменеджер «Флориды»: Мамин выступал в элитной лиге России, хорошо проявил себя

2 июня 2017, пятница. 11:49. Хоккей

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал переход нападающего Максима Мамина. Соглашение является двусторонним: если россиянин сможет закрепиться в НХЛ, его оклад составит $ 757 тыс., а если будет отправлен в фарм-клуб, то его зарплата сократится в 10 раз и составит $ 70 тыс. Кроме этого, контракт предусматривает возможность временной отправки Мамина в КХЛ.

Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»

«Наш клуб подписал контракт с талантливым и перспективным игроком Маминым. Он выступал в элитной лиге своей страны и хорошо проявил себя. Хоккеист действует в силовой манере на обоих концах площадки, что поможет нам побеждать. Дадим Мамину шанс завоевать место в составе в следующем сезоне», — передаёт слова функционера официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт "Флориды Пантерз" Сообщить об ошибке
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Флорида Пантерз ХК ЦСКА Максим Мамин
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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