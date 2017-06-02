Гимаев-младший: благодарен всем, кто увековечил память об отце в городе Туймазы

Сын Сергея Наильевича Гимаева, защитник «Витязя» Сергей Гимаев поделился эмоциями от мероприятия, по итогам которого в башкирском городе Туймазы местной ледовой арене было присвоено имя его отца, ушедшего из жизни в марте этого года.

«Спасибо от всей нашей семьи за память об отце. Это очень важный день для всех нас. Папа очень много рассказывал год назад о поездке в Туймазы, о замечательных людях, населяющих этот город, о том, как его тепло и по-доброму встречали. И мне очень приятно и волнительно было сегодня принимать участие в торжественной церемонии. Благодарен всем людям, кто увековечил таким образом память о моём отце», — сказал Гимаев.