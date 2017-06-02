Новиков: Ковальчуку имеет смысл выиграть Олимпиаду и после этого поехать в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о возможном отъезде Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Мы можем только догадываться, что об отъезде в НХЛ думает сам Ковальчук. Не исключаю, что ситуацию специально подогревают в определённых кругов. Опять же возвращаемся к теме Олимпиады. Ладно бы, Илья уехал год назад. А сейчас же игры, а ведь больше Олимпиады у Ковальчука, наверное, не будет. Может быть, имеет смысл выиграть Олимпийские игры и после этого поехать в НХЛ. При любом раскладе у нас есть хорошие шансы выиграть золото в Корее», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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