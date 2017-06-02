5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова»

5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по поводу закрепления спортивных прав клубом «Авангард» на форварда Кирилла Семёнова, который в прошлом сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«В дисциплинарный комитет обратился ХК «Авангард» с заявлением о закреплении спортивных прав на хоккеиста Кирилла Семёнова. Заседание назначено на понедельник, 5 июня, и будет закрытым на основании п. 6 статьи 38 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.