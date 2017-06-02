Брюнетт назначен ассистентом генерального менеджера «Миннесоты»

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Эндрю Брюнетт возвращается в команду. Об этом информирует NBC. 43-летний канадский специалист вместе с Шепом Хардером назначен ассистентом генерального менеджера «Уайлд».

За «Миннесоту» Брюнетт с 2001 по 2011 год в общей сложности отыграл шесть сезонов, а в 2014 году работал ассистентом Майка Йео, бывшего главным тренером команды.

«Миннесота» в сезоне-2016/17 вышла в плей-офф, однако уступила «Сент-Луис Блюз» в первом кубковом раунде.